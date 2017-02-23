報告指澳洲成富豪移民首選 陸人最愛

據報導，澳洲已成為全球富豪移民的首選地，主因是當地有潔淨的空氣、更好的教育、完善的醫療保障等。此外，澳洲尤其受到中國大陸和印度富豪的青睞。

根據香港大公報今天的報導，財富研究機構新世界財富發表報告指出，去年有8.2萬名百萬富豪移民他國，年增3成。

報告指出，澳洲去年超越美國和加拿大，成為富豪移民的首選地；去年全球共有1.1萬名百萬富豪移民澳洲，按年激增40%。

報告表示，澳洲因有充滿陽光的生活方式和完善的醫療保障體系，同時免受到來自歐洲難民潮的衝擊，成為富豪們生活及撫養孩子其中一個最安全的選擇。

報告還指出，截至2016年底，全球有1360萬名百萬富豪，合計財富高達69兆美元。

報告預測，在下一個10年（2016年至2026年），全球財富將增加35%，富豪表現最佳的國家多在亞洲，如越南、大陸、印度和斯里蘭卡等。1060223

(中央社)