被問及接班議題 日太子德仁：已做好準備

日本皇太子德仁（圖中央）一家的公開照片，與雅子妃（圖左）和長女愛子（圖右）並肩而坐。（圖/美聯社）

從現任天皇提出「生前退位」的意向後，太子德仁（Crown Prince Naruhito）的態度就倍受外界關注，在慶祝57歲生日的記者會上，當被問及提前接班的議題，德仁大方表示，自己已做好準備，未來一旦繼位，將以父親為模範、善盡自己的義務，並期許能與日本民眾共享喜怒哀樂。對於天皇提前退位，日本朝野已達成基本共識，德仁最快將於2019年繼位。

據路透社（Reuters）報導，在慶祝57歲的生日記者會上，日本德仁太子面對提早接班的問題，公開表示，接班是一個相當嚴肅的議題和責任，身為皇室第一順位繼承人，「（我）未來接任後，不僅會捍衛憲法的尊嚴，更將善盡自己的義務，並成為這個國家的模範。」對於當今天皇的「生前退位」議題，日本朝野已達成基本共識，將透過修訂特別法案以一代為限，讓德仁能提早繼位，但外界所關心的女性繼承權議題，恐怕仍將石沉大海。

今年新春於東京皇居與民眾團拜的皇室成員：（由左至右）雅子妃、太子德仁、當今天皇、美智子皇后、文仁親王和紀子妃。（圖/美聯社）

現年57歲的日本太子德仁，幼名浩宮，1960年出生於東京，適當今天皇與美智子皇后的長子。擁有學習院大學人文學碩士的他，1989年被冊封為太子並遷入東京赤坂的東宮御所。33歲那年與前外交官小和田雅子（現雅子妃）結婚，曾造成日本國內外一時轟動。兩人於婚後8年有了愛的結晶，長女愛子公主（Princess Toshi Aiko）於2001年誕生。但由於日本皇室嚴格的男性繼承人規定，讓德仁與雅子在其弟妹紀子妃生下悠仁親王後，一度面臨極大的壓力。

在朝野與民間學者多次商議後，日本國會擬在今年3月份提出最終研究報告，由參眾兩院進行最後協商，最快在5月表決制定專法。但目前《皇室典範》第12條的規定，「皇族女子與天皇及皇族以外的人結婚的，即脫離皇族身份。」恐將仍難被撼動或廢止。讓許多支持者呼籲，僅倚賴悠仁此一系獨苗實屬危險，希望也納入另外3名女性皇族：包含太子之女愛子、悠仁的兩個姊姊真子（Princess Mako of Akishino）與佳子（Princess Kako of Akishino）內親王進入繼承順序。

(中時電子報)