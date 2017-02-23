中市杜絕哄抬廢棄物清理費，號召簽署不漲價

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台中市府環保局號召公會及合法代操作廠商簽署「拒絕廢棄物清理不合理漲價宣言」。（盧金足攝）

為防止廢棄物清除業者不合理調漲垃圾清除費，台中市府環保局號召公會及合法代操作廠商簽署「拒絕廢棄物清理不合理漲價宣言」，透過公會媒合方式抑制不合理漲價，達成「不調漲一般家戶垃圾處理費」等承諾，一旦發現聯合壟斷及集體哄抬情形，除移請公平會與消保官依法查辦外，也將管制違規業者焚化爐進場量，希望產生有效嚇阻效果。

環保局長白智榮指出，中市焚化爐進廠處理費尚未高於全國平均值，為避免廠商調漲波及一般家戶，環保局已協調文山廠、烏日廠及后里廠承諾一般家戶不漲價，確保市民權益。

台中市合併升格後，至今人口已增加10萬人，商業活動更加頻繁，導致垃圾量與環境負荷增加，焚化爐處理量經常滿載，業者處理成本提高，全國運作中的24座焚化爐皆面臨同樣問題。為反應成本，垃圾處理費適當調漲是普遍趨勢，但坊間少數業者趁此波漲價，將處理費用大幅調漲。

環保局邀請清除處理商業同業公會、信鼎、倫鼎公司代操作廠商，共同簽署「拒絕廢棄物清理不合理漲價宣言」，並邀請公平交易委員會代表出席見證，宣言中除了加強宣導廢棄物源頭減量與資源回收再利用外，也達成「不調漲一般家戶垃圾處理費」等承諾。

未來將透過公會媒合方式抑制不合理漲價，主動監督與管制不合理漲價的清除機構，若發現聯合壟斷及集體哄抬情形，環保局將移請公平會與消保官依法查辦。

此外，環保局也可管制違規業者焚化爐進場量，同時於廢棄物載運車上裝設GPS定位系統，追蹤其廢棄物流向，避免違法傾倒，促使業者在合理價格上提供廢棄物處理服務。

環保局去年已成立資源回收輔導團，辦理570場次宣導說明會、垃圾子車破袋查核4353處次、設攤宣導1026場次。依據環保署及台中市公告的一般廢棄物應回收項目法令，執行垃圾分類，呼籲民眾與各事業落實廢棄物源頭減量與資源回收再利用，減輕焚化爐負荷。

(中時)