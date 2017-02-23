金正男遇害中國停止進口北韓煤炭 影響到底有多大？
日前北韓再次試射導彈，加上領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，在馬來西亞吉隆坡機場遇害身亡，引發全球關注外，中國政府隨後宣布全面停止進口北韓最重要的外匯來源─煤炭。雖然北韓官員表示禁煤令不會對北韓經濟產生嚴重影響。
北韓日前試射一枚中程彈道導彈，又遇最高領導人金正恩的哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡。2月18日有分析指出，北韓因為涉嫌此次暗殺行動而惹惱中國。中國於2月18日發布禁煤令，從2月19日起執行至12月31日。
中國的貿易和援助一直以來都是北韓經濟支柱，而中國決定全面暫停進口北韓煤炭的舉動，斷絕北韓最重要的外匯來源。雖然北韓官員受訪表示，此禁令不會對北韓經濟產生嚴重影響。
原本日本是北韓煤的主要出口國。不過，從2006年10月北韓進行第一次核試驗後，日本鋼鐵公司停止進口。從此，北韓將煤炭出口轉向中國。
北韓煤田主要分佈在首都平壤周邊，主要是無煙煤，東北部的鹹鏡北道也有分佈，主要是煙煤。總探明煤炭儲量140億噸，可開採量為90億噸。而北韓煤炭出口可歸納三點：1、出口的煤炭，99.8%都是無煙煤。2、99.8%都出口到中國。3、在中國進口的無煙煤中，北韓占了85%。
2014年，北韓對中國出口1550萬噸無煙煤，價值11.32億美元。2015年，增至1958萬噸，但由於中國進入改革轉型期，煤價下跌，只換到10.5億美元。2016年，出口量又增至2242萬噸，儘管全年大部分時間煤價低迷，但9月之後，基建投資形勢好轉，大宗商品價格快速上漲，北韓這次換來11.85億美元。北韓失去對中國出口煤炭這一外匯來源，也找不到可以填補10億美元量級的巨額損失。
(中時電子報)
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