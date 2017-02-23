Eric認戀小12歲羅惠美 駁明年開唱後完婚

Eric認戀羅惠美。（圖／取自《OSEN》韓網）

傳Eric、羅惠美明年演唱會後完婚。（圖／取自《Dispatch》韓網）

韓國長壽天團神話隊長Eric2014年與小12歲女星羅惠美傳緋聞，當時公司以「情同手足」否認，今(23日)韓媒爆料兩人這3年來仍維持穩定地下情，且男方已拜訪過女方家人，有望閃婚，剛剛Eric公司正式回應此事，終於認了兩人正在交往，並強調「希望大家能支持」。

神話1998年出道，至今已19年，歷經離開老東家SM、團員當兵等風波，至今仍屹立不搖，6人平均年齡37歲，但仍未有成員走入婚姻。稍早《體育朝鮮》報導，隊長Eric三年前雖否認與羅惠美緋聞，其實兩人私下仍維持交往，Eric先前拍攝《又是吳海英》和徐玄振一度傳假戲真做，但最終仍情定羅惠美，近期更常出沒女友在京畿道的老家，疑似好事將近。

剛剛神話所屬公司聲明表示：「Eric和羅惠美從演員前後輩關係逐漸發展成戀人，兩人正在美好交往中，希望大家能支持」，終於認了Eric和羅惠美交往，但沒解釋兩人是否要結婚，許多鐵粉見38歲的Eric早在適婚年紀，紛紛獻上祝福。

《xportsnews》則獨家爆料，知情人指出，Eric和羅惠美已完成訂婚前兩家首次見面的儀式，目前正準備結婚，計畫明年神話20周年演唱會後舉行婚禮，但對此，《OSEN》報導，Eric公司正式回應：「結婚報導不屬實」，駁斥明年Eric將當人夫。

(中時電子報)