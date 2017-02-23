節能減碳 中市府補助公寓大廈汰換高耗能燈具
為達節能減碳效果，台中市政府自100年起補助公寓大廈汰換高耗能燈具，統計至去年底有991處社區獲得補助，減碳量達7084公噸。為進一步增加民眾汰換意願，環保局修訂「公寓大廈省電照明設備補助執行計畫」，補助每棟公寓大廈汰換經費2分之1，最高上限3萬元，今年申請期間為3月23日至6月23日。
環保局長白智榮表示，台中市政府自100年起辦理「低碳公寓大廈改造補助作業」，補助設有公寓大廈管理委員會的住宅社區（不含商辦大樓）汰換高耗能登具費用。統計至去年底，總計核撥補助款費用約2752萬元，共有991處社區獲得補助，總減碳量為7084公噸。
若以去年申請該項補助的社區為例，單一社區最高節電量約可達5萬2280度，換算每年約可節省17萬元，年減碳量約為27公噸。
環保局指出，為增加公寓大廈節能減碳效益，並提高民眾耗能燈具汰換意願，環保局已修訂「台中市106年低碳公寓大廈省電照明設備補助執行計畫」，補助合乎條件的每棟公寓大廈汰換經費金額二分之一，最高補助上限為3萬元，歡迎設有公寓大廈管理委員會之住宅社區踴躍提出申請。
(中時)
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