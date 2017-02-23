中市農業局辦大甲媽祖農特產品展
台中市政府文化局主辦「2017台中媽祖國際觀光文化節」系列活動已陸續舉行，市府農業局也配合活動，於2月25日至28日上午9時至下午8時在大甲區順天路上舉行「大甲媽祖農特產品展」，現場設有30個特色農產品攤位，讓信眾也能品嘗台中在地農產好滋味。
農業局表示，媽祖文化歷史悠久，每年的大甲媽祖繞境更是受到國內外信眾的高度重視與參與，也吸引龐大觀光人潮。
農業局今年配合媽祖國際觀光文化節舉辦農特產品展，展售台中各區豐富多樣的農產品，包含大甲芋頭產品、大坑柑橘、外埔小番茄、和平雪梨、東勢咖啡、神岡雞蛋等，還有農業局輔導的青年農民自產自銷的優質農特產品。
農業局歡迎全國民眾一起到台中感受熱鬧的媽祖文化，同時品嘗在地優質農特產品，體驗台中的人文風情。
(中時)
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