立院召委選舉 國民黨5席民進黨11席
立法院23日舉行各委員會召委選舉，在8個委員會共16席召委名額，民進黨拿下11席，國民黨拿到5席。民進黨在經濟委員會、交通委員會及司法法制委員會包辦2席召委。
教育委員會投票後，國民黨立委柯志恩與民進黨立委張廖萬堅獲得同票數，經抽籤後，由柯志恩取得召委。
司法法制委員會則是民進黨立委段宜康、蔡易餘、國民黨立委林為洲3人同票，首先上場的林為洲抽到空籤，由段宜康與蔡易餘當選。
立法院第九屆第三會期各委員會召委名單如下：
內政委員會：姚文智（民）、曾銘宗（國）；
外交國防委員會：王定宇（民）、江啟臣（國）；
經濟委員會：高志鵬（民）、邱議瑩（民）；
財政委員會：王榮璋（民）、羅明才（國）；
教育委員會：許智傑（民）、柯志恩（國）；
交通委員會：陳歐珀（民）、鄭寶清（民）；
司法委員會：段宜康（民）、蔡易餘（民）；
衛環社福委員會：陳瑩（民）、李彥秀（國）。
(中時)
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