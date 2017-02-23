研判兩岸形勢 張志軍：以習近平為核心
海峽兩岸關係研究中心2017年兼職研究員會議23日在北京召開。大陸國台辦主任張志軍致詞表示，2016年台灣局勢和兩岸關係形勢發生了重大變化，大陸將繼續堅持「一中原則」的「九二共識」，並以習近平同志為核心的黨中央準確研判形勢。
張志軍指出，大陸對台大政方針將以習近平同志為核心的黨中央準確研判形勢，科學決策部署，牢牢把握兩岸關係發展方向；中央台辦和各地各部門認真貫徹落實中央決策部署，扎實推進各項工作，取得積極成效。這些成績的取得，與廣大專家學者對對台工作的支持配合是分不開的。
就當前台海形勢和對台研究界關注議題，張志軍強調，今年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻；我們要認真學習領會習近平總書記對台工作重要思想，堅決貫徹中央對台工作大政方針，繼續堅持「一中原則」的「九二共識」，推進兩岸各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展。
張志軍表示，今年對台工作任務艱鉅，希望專家學者們深入學習領會習近平總書記對台工作重要思想，深入研究兩岸關係發展中的不確定因素和風險，積極為對台工作建言獻策，貢獻智慧和力量。
(旺報)
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