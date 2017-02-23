土改1甲補助5百萬 農委會：錯誤訊息
手機通訊軟體LINE流傳政府補助土地改良1甲新台幣500萬元，農民不疑有詐，購買訊息提供的肥料。農委會澄清，是錯誤訊息，呼籲民眾切勿上當。
最近許多農民收到訊息，政府推動土地改良補助，還建議使用的肥料，有農民購買提供的肥料，卻無法申請補助。
行政院農業委員會農糧署東區分署表示，有關手機通訊軟體LINE流傳農委會土地改良政策現在有補助金1甲500萬元，補助金有100億元可以申請等訊息，是屬謠傳的錯誤訊息，農糧署特予澄清，並無此補助，收到類此訊息，請即刪除。
東區分署表示，對於訊息中提及的肥料產品，已責由業管單位依據肥料管理法進行查核，倘涉未具肥料製造或輸入登記證而製造或輸入肥料，或標示、廣告、宣傳不實等不法情事，依肥料管理法裁處，最高罰鍰50萬元。1060223
(中央社)
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