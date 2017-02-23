釐清鋼軌裂縫 國民黨籲機捷延後通車

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桃園機場捷運鋼軌發現裂縫，中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天要求交通部延後正式通車時間，且徹底檢查同批進口鋼軌，在釐清裂縫原因前，不應貿然通車。

洪孟楷上午召開「倒數一週、桃捷斷軌仍通車」記者會指出，桃捷從規劃、施工到驗收前後20年，中間經手藍綠執政，早已是全民引領期盼的工程，但卻在試營運1個月時發現鋼軌裂縫，現在還只是開放每日限量人數的營運，將來正式通車後人數控制不易，是否有其他缺失浮現？

他說，鋼軌裂縫可能導致列車高速行駛後脫軌、甚至翻覆，這等大事，交通部未釐清就訂下正式通車時間點，根本是拿民眾性命開玩笑。

洪孟楷出示桃園市政府公文指出，在尚未釐清鋼軌裂縫真相，桃園市政府就急忙邀請參加通車活動，是為了在鏡頭前面剪綵、做政績嗎？

高速鐵路工程局21日表示，桃園機場捷運的鋼軌發現2mm至5mm的軌道裂縫是在維修軌道上，21日晚間會斷電進行修復工作，試營運跟正式營運都不受影響，安全也無疑慮。1060223

(中央社)