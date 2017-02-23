4月汽機車相關展 貿協海外招商
中華民國對外貿易發展協會為宣傳4月19日在台北舉行的汽機車零配件展和車用電子展，以及電動車展，巡迴在東協各國舉行招商說明會，也招攬買家前往台北參觀採購。
東南亞的汽機車產業近幾年蓬勃發展，對零配件需求殷切，台灣廠商在此一產業領域具有相當的研發及製造能力，為讓買家更深入了解台灣汽機車零配件、車用電子和電動車的發展實況，外貿協會特別將年度汽車機車相關大型展覽會介紹給東南亞的潛在客戶，希望他們能夠前來台北，參觀並選購台灣最優質的汽車機車零配件。
外貿協會展覽業務處副處長陳建坤表示，泰國是東協國家中一個重要的汽機車製造中心，許多國際大廠都在泰國設立組裝生產線，也需要到海外採購許多的零配件，這一次到曼谷來，除了希望有買家到台北參觀採購，也希望廠商也參與這項年度汽機車展覽盛事。
這次四合一汽機車展覽分別包括，台北國際汽車零配件展、國際車用電子展、台北國際電動車展和台北國際機車產業展，以2016年為例共有1400家廠商設置3900個攤位，吸引了134個國家的6588位海外買家前來參觀選購。
不過由於台灣優質產品在部分東協國家已經有仿冒品影響代理商的權益，有名泰國業者就向外貿協會投訴，有不肖的業者仿冒台灣商品銷售到市面，影響台商業者的商譽也影響他們的代商機，希望能夠獲得解決。1060223
(中央社)
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