候鳥計畫 歡迎海外台裔青年報名赴台實習
駐加拿大經濟文化代表處表示，提供海外台裔青年學子赴台短期研究實習的「候鳥計畫」，歷年來加拿大地區報名情況熱烈。計劃正在接受網路報名，報名時間至3月10日截止。
代表處表示，由中華民國科技部舉辦的2017科技臺灣探索（候鳥計畫）Taiwan Tech Trek (TTT)暑期活動，提供海外台裔青年學子瞭解國內各項發展現況的機會，建立自身、僑居地與台灣之間的實質聯結。
加拿大地區歷年來的報名情況都十分踴躍，參加過候鳥計畫的學員都認為，這是一項很有意義的暑假研習活動。
今年的國外生報名資格包括：1.年齡 18~30歲。2.必須是台裔。3.未曾於台灣接受國民小學後之正式教育(包括台北美國學校或其他外國僑民學校) 。4.至少已於國外完成相當於大學二年級以上之課程 。 5.未曾於台灣任職全職工作（不含實習) 。6.能以英語、國語或台語其中一種語言溝通 。 7.不限制具學生資格，但若非學生且具中華民國國籍者，可能有兵役問題。8.往年曾返國參與候鳥計畫實習者，亦得再次報名，但實習單位將以未參與過之學員為優先考量。
「候鳥計畫」今年活動日期自6月1日至9月15日，參加者可選擇4週至7週實習；預訂錄取200至280人。實習單位將依規定發給每位學員實習生活補助金每日新台幣600元，國外實習生交通機票補助費新台幣1萬元，實習期間之食宿費用由實習生自理。
有意報名者，可以至科技部「候鳥計畫」網站查詢、進行網路報名，網址是https://wttpap.most.gov.tw/ttt/ 。1060223
(中央社)
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