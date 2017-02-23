性侵弱智女 惡男判刑12年確定
桃園邱姓男子被控去年5月間看到一名女子獨行，竟誘騙女方上車，將她帶到土地公廟旁的草叢，毆打女方並予以性侵。最高法院今天依對心智缺陷人犯強制性交罪判刑12年確定。
判決指出，邱男與被害女子不相識，去年5月7日下午1時在桃園市八德區一家便利商店前，看到女子獨自一人行走，並曾向騎機車的員警問路，表示要前往水族館購物，他於是上前向她表示可以騎車搭載前往水族館及吃飯。
被害女子同意而上車，邱男騎車期間發現女方智能障礙可欺，將她載往土地公廟旁的產業道路後，強行將她推至路邊草叢，再以雙手掐住她的頸部，脫下她的內褲以手指性侵，她大聲喊叫抵抗，邱男出拳加以毆打，後來邱男因無法勃起作罷離去。
女方跑回便利商店請店員協助報警，全案曝光。1060223
(中央社)
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