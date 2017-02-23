PGA》休戰1場再出發 潘政琮本田爭佳績
美巡(PGA)23日在佛州進行總獎金640萬美元的本田菁英賽，2017年共4場沒晉級、近2場都淘汰的美巡新人潘政琮來說，經過上1場Genesis公開賽休戰後，這場比賽重新出發爭取佳績，首輪將在24日凌晨12點05分開球。
2017年對潘政琮來說，好壞參半，好的是，1月初在農保公開賽繳出美巡生涯最佳成績並列第2，值得一提的是，上周打完Genesis公開賽「球王」退位的澳洲名將戴伊，以及去年12月復出的前球王伍茲，這場比賽都淘汰，凸顯他這場比賽並列第2的價值。
不好的是，圓石灘公開賽為止，今年參加5場美巡賽，除了農保公開賽之久，另4場都未晉級，並在近2場出賽的鳳凰城公開賽與圓石灘配對賽，被擋在最後兩輪決賽圈之外，以致獎金榜從農保公開賽拿下並列第2的衝至前20，下滑至第26，2016-17球季累計成績9戰4場晉級5場淘汰。
潘政琮上1場Genesis公開賽未參賽，給自己更多時間調整重新出發，全力在23晚上開打的本田菁英爭奪佳績。
這場比賽世界前10只有衛冕者世界第7澳洲名將史考特，與2016-17奪3冠的世界第8美國23歲新秀湯瑪斯2人參賽，意味3天前Genesis公開賽奪冠後首登「球王」寶座的美國好手強森，篤定連續2周保持世界第1。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。