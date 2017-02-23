PGA》休戰1場再出發 潘政琮本田爭佳績

暫居獎金榜第26的潘政琮，本周再戰本田菁英賽。(美聯社資料照)

美巡(PGA)23日在佛州進行總獎金640萬美元的本田菁英賽，2017年共4場沒晉級、近2場都淘汰的美巡新人潘政琮來說，經過上1場Genesis公開賽休戰後，這場比賽重新出發爭取佳績，首輪將在24日凌晨12點05分開球。

2017年對潘政琮來說，好壞參半，好的是，1月初在農保公開賽繳出美巡生涯最佳成績並列第2，值得一提的是，上周打完Genesis公開賽「球王」退位的澳洲名將戴伊，以及去年12月復出的前球王伍茲，這場比賽都淘汰，凸顯他這場比賽並列第2的價值。

不好的是，圓石灘公開賽為止，今年參加5場美巡賽，除了農保公開賽之久，另4場都未晉級，並在近2場出賽的鳳凰城公開賽與圓石灘配對賽，被擋在最後兩輪決賽圈之外，以致獎金榜從農保公開賽拿下並列第2的衝至前20，下滑至第26，2016-17球季累計成績9戰4場晉級5場淘汰。

潘政琮上1場Genesis公開賽未參賽，給自己更多時間調整重新出發，全力在23晚上開打的本田菁英爭奪佳績。

在世界前10眾多人缺席下，有利湯瑪斯爭新季第4冠。(美聯社資料照)

這場比賽世界前10只有衛冕者世界第7澳洲名將史考特，與2016-17奪3冠的世界第8美國23歲新秀湯瑪斯2人參賽，意味3天前Genesis公開賽奪冠後首登「球王」寶座的美國好手強森，篤定連續2周保持世界第1。

(中時電子報)