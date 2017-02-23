拉阿魯哇「聖貝祭」 25日高雄桃源登場
台灣原住民族「拉阿魯哇族」將於連假期間25、26日在高市桃源區高中里美蘭部落及桃源里四社部落，盛大舉行全臺唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以召告祖靈、祈求族群平安。
祭儀活動由高雄市拉阿魯哇文教協會主辦，高市原民會協辦，祭典主體的聖貝共有12個，各別代表不同的神祇，用於祭儀最重要的一環－「聖貝薦酒」，除象徵祭祀祖靈的目的外，更為祈求風調雨順、國泰民安，為拉阿魯哇族最重要且最獨特的祭典。
原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，拉阿魯哇族為台灣原住民第15族，目前人數約500人，由排剪、美壠、塔蠟、雁爾等4個社組成，又稱四社群，主要聚居在高雄市桃源區高中里、桃源里以及那瑪夏區瑪雅里，為原住民中之少數民族。然而在各界的大力推動支持及拉阿魯哇族人的努力不懈下，聖貝祭一年比一年規模更大，也使更多的族人及民眾瞭解此傳統祭典之美及其重要文化意涵，相信在將來可成為原住民族祭典文化裡的一個嶄新亮點。
活動為期2日，分別於兩個不同的祭儀場舉行，其中之一位於高中里美蘭部落，前往祭儀場的途中，除可欣賞沿途風光外，將經過桃源區重要地標－全國最長的車行吊橋「索阿紀吊橋」，是假日觀光出遊景點的好選擇。
原民會表示，桃源區除了原住民特有的祭典文化外，每年舉行的洗愛玉及梅花季賞梅活動也備受矚目，另有以布農族為主體的「天籟布農系列活動」更是不容錯過。期待這個重新點亮的「聖貝祭」傳統祭儀活動可以永續流傳下去並廣為人知，歡迎民眾沿台20線往甲仙方向走訪桃源區高中里美蘭部落，及桃源里四社部落，感受自然美景的薰陶及原民文化的無窮魅力。
以上相關活動資訊上的問題，歡迎洽詢「拉阿魯哇文教協會」07-6881574、0919882732郭先生，或可洽詢桃源區公所07-6861132。
(中時)
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