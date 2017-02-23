國軍校園染毒 林全：反毒須有全新思維

清泉崗國軍染毒事件，w飯店毒品案，引發政府高度重視，行政院長林全今在行政院會上要求，法務部在3月15日前，就當前所面對新興問題，提出反毒行動綱領，另對於目前各項反毒策略的執行問題，要全面檢討，且有關洗錢防制條例的「擴大沒收」規定，是否也應適用於毒品防制，也請法務部研議，以阻斷毒販的金流。

從日前發生的W HOTEL毒品案，到清泉崗國軍染毒案件，林揆表示，顯現毒品對我國社會仍造成嚴重危害。雖然各主責機關持續推動反毒工作，但面對此一困難嚴峻情勢，整體反毒策略必須儘速檢討，尤其在新興毒品防制、吸毒年齡層下降，以及毒品進入校園等方面，都必須有全新的思維，拿出具體有效的防制措施。

林全說在新興毒品防制、吸毒年齡層下降，以及毒品進入校園等方面，都必須有全新的思維，拿出具體有效的防制措施。他要求治安機關再持續強化掃毒作為；衛福部加速對新興毒品的通報機制；教育部加強校園毒品危害防制宣導，其中針對易偽裝成糖果零食的新興毒品，更應提醒學生不可持有及輕易吃食，以避免造成社會更大傷害。

國軍部分，林全說，軍中更不允許有任何涉毒情況，請國防部正視這次清泉崗案例，進行全面徹底清查，確保國軍軍紀貫徹到底。

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(工商)