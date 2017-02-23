男找小三共度情人夜 事隔9日陳屍旭川河

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彰化縣27歲已婚洪姓男子14日北上到基隆，找41歲小三到汽車旅館共度浪漫夜晚，因不慎打破化妝台鏡子，擔憂遭通緝身分曝光，向小三表示有事要辦，先離開汽車旅館之後再回頭接送，未料洪父親當日接到兒子傳來疑似遺書的簡訊，交代完後事後杳無音訊，直至昨天上午遭人發現，全身赤裸陳屍旭川河道，令家人聞訊悲痛不已。

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(中時)