男子酒後持鋸子嚇父、傷2警 收押起訴
黃姓男子去年底酒後發酒瘋，與父親發生口角、爭執，打開折疊式鋸子並向父親揮舞，黃父深感恐懼，備受威脅，報警求助，警方趕到勸阻，他抗拒，持鋸子砍傷蔡姓警員的頸部，傷右耳，又拉扯洪姓警員致手受傷，遭收押，今天嘉義地檢偵結依妨害公務、傷害罪起訴。
黃姓中年男子罹患中度精神障礙，去年12月底某天在家裡，酒後情緒失控，向父親討錢不成，與父親發生口角，突然打開折疊式鋸子，朝父親揮舞，父親狂躲，深感恐懼，火速向警方求救。
蔡姓、洪姓警員趕到現場，勸阻黃男放下鋸子，但他反而更激動，持鋸子砍蔡員，致蔡員的頸部、右耳受傷，洪員上前制止，與他發生拉扯推擠，左手有挫傷，直到後援警力趕到制伏黃男，逮捕他。
黃男否認犯行，辯稱喝醉酒不意識不清，沒有印象持鋸子攻擊人。檢方向法院聲請收押黃男獲准，今天偵結，依妨害公務、傷害罪起訴。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。