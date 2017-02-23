男子酒後持鋸子嚇父、傷2警 收押起訴

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黃姓男子去年底酒後發酒瘋，與父親發生口角、爭執，打開折疊式鋸子並向父親揮舞，黃父深感恐懼，備受威脅，報警求助，警方趕到勸阻，他抗拒，持鋸子砍傷蔡姓警員的頸部，傷右耳，又拉扯洪姓警員致手受傷，遭收押，今天嘉義地檢偵結依妨害公務、傷害罪起訴。

黃姓中年男子罹患中度精神障礙，去年12月底某天在家裡，酒後情緒失控，向父親討錢不成，與父親發生口角，突然打開折疊式鋸子，朝父親揮舞，父親狂躲，深感恐懼，火速向警方求救。

蔡姓、洪姓警員趕到現場，勸阻黃男放下鋸子，但他反而更激動，持鋸子砍蔡員，致蔡員的頸部、右耳受傷，洪員上前制止，與他發生拉扯推擠，左手有挫傷，直到後援警力趕到制伏黃男，逮捕他。

黃男否認犯行，辯稱喝醉酒不意識不清，沒有印象持鋸子攻擊人。檢方向法院聲請收押黃男獲准，今天偵結，依妨害公務、傷害罪起訴。

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(中時)