MLB》大聯盟故意四壞新制 兩球星不滿

大聯盟推出故意四壞新制，讓羅素馬丁(前)相當不悅。(美聯社資料照)

大聯盟與球員工會為加快比賽，昨宣布新球季故意四壞只需口頭告知，然而規定一出，馬上遭藍鳥捕手羅素馬丁(Russell Martin)反彈，認為如此一來，故意四壞將淪為常態，甚至直言聯盟既然那麼想加快比賽，「當球員擊出全壘打，是不是也要直接回休息室？這樣會更快。」

聯盟頻祭出新招，期望能縮短比賽時間，在故意四壞新制推行後，據《theScore》報導，馬丁知情後相當不悅，質疑這項改革的實質作用，「這兩年到底有多少故意四壞，聯盟應該去找找那些資訊。」據統計，近年故意四壞次數連年下降；截至去年，已經從2011年的1231次，下滑到932次。

次數連年減少，但如今程序簡化，很可能反讓故意四壞次數上升，也無怪乎馬丁會氣憤。持類似觀點，小熊強打布萊嚴(Kris Bryant)更直言，聯盟此舉可能傷害到比賽，「故意四壞讓投手有投球的壓力，但現在不再如此，他們不再有壓力，也不用全神貫注投出每顆球，這很可能造成損傷。狠好奇比賽會變成怎樣。」

(中時電子報)