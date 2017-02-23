NGO拓國際空間 外交部：密切合作
外交部22日在台北賓館舉辦「106年NGO新春茶會」，外交部今天表示，NGO團體有助拓展台灣國際能見度，甚至新南向也可借助NGO力量。
外交部非政府組織國際事務會執行長周麟在例行新聞說明會上表示，茶會共有來自國內130個非政府組織團體、近200位代表與會。外交部長李大維致詞時表示，非政府組織已在各項重要國際議題扮演關鍵角色。
李大維說，台灣國際地位特殊，NGO可以在很多領域協助政府推動對外工作。未來外交部也將繼續與NGO密切合作。
周麟表示，茶會上，許多官員都對NGO發展相當有興趣，也關注NGO如何配合新南向政策，與東南亞國家展開合作或人道救援等。
周麟說，台灣許多NGO團體在國際享有盛名，如中華民國搜救總隊今年擬應邀至尼泊爾，分享台灣救災經驗；2017年世界獸醫師會會長由台灣獸醫師江世明出任等，都顯示台灣NGO實力。
周麟表示，國內NGO很多，相關活動與計畫也很多，外交部都樂見且支持「愈蓬勃愈好、愈積極愈好」。希望台灣NGO能與國際更多接軌，更多貢獻。1060223
(中央社)
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