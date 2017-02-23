LOL閃電狼擊敗歐洲G2 今晚搶晉級門票

我要評比

台灣英雄聯盟(LOL)電競隊閃電狼(FW)今天凌晨在波蘭舉行的英特爾極限大師賽中，擊敗歐洲勁旅G2，今天晚間7時將出戰同是歐洲隊伍UOL，爭取勝部晉級機會。

G2是西班牙隊伍，在ESPN評定的世界排名高居第4，閃電狼則是位居16名。

在獲勝後，FW的Facebook(臉書)粉絲團也湧進狼迷的祝福，網友稱讚閃電狼此役打得真好，短短幾小時已經有近2000個網友按讚。

知名體育主持人徐展元也在臉書上發文說，「放煙火！放鞭炮！」，狂賀猛賀閃電狼以壓倒性地優勢擊敗世界排名第4的西班牙G2 Esports隊！真的讓台灣人露臉啦！1060223

(中央社)