陸自媒體人不好當 獲利者不到4成
中國大陸新興的自媒體領域吸引不少年輕人投入。但據調查，61.9%的自媒體人未能獲利；而其餘有獲利的自媒體人裡，近7成的月收入不到人民幣5000元（新台幣約2.3萬元）。
北京日報報導，「2017自媒體高峰論壇」22日在北京舉行，並發布「2016自媒體白皮書」，提及上述調查內容。
這項白皮書以「冰火二重天」一詞，形容中國大陸自媒體工作者目前收入的兩極化，並指中國大陸少數的頂級自媒體人，年收入可超過人民幣1000萬元。
白皮書顯示，男性、90後（1990至1999年出生者）、學歷大學及以下者，是自媒體人的主要結構。其中，男性占75.7%，23到28歲占將近一半；43%投入自媒體不到1年，23%在1至2年間。
在收入方面，僅有38.1%的自媒體人能獲利，但他們當中的近70%月收入不到5000元；而月收入2萬元以上者僅占7.6%；10萬元以上者更只有2.8%。1060223
(中央社)
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