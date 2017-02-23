解人象衝突 雲南無人機監測野生亞洲象

無人機用途廣，中國大陸雲南省日前啟用無人機監測野生亞洲象，及時向村民發布象的活動資訊，希望日後能進而緩解人象衝突。

大陸中央人民廣播電台「中國之聲」微博今天報導，雲南普洱市林業局表示，於日前啟動野生亞洲象無人機監測預警試驗項目。透過遙感無人機配置高畫質變焦攝影機和熱成像鏡頭，對普洱市境內的野生亞洲象進行全天候活動情況的監測。

普洱市林業局將根據野生亞洲象活動趨勢，採取現場預警和及時上報發布預警，及時向村民發布亞洲象活動軌跡及資訊，開展食物源基地及棲息地恢復建設。

當地政府希望進一步為緩解人象衝突，全面準確的掌握亞洲象種群數量、活動軌跡、生活習性等，提供較全面完整的監測數據資料。1060223

(中央社)