新北副局長王聖文自殺案 監委要查
新北市地政局副局長王聖文住處遭檢方搜索後疑自殺，從高處墜落後當場無生命跡象，送醫後仍不治。監察委員高鳳仙今天申請自動調查。
新北地檢署檢肅黑金專組檢察官指揮法務部廉政署偵辦李姓業者等人申請建案執照過程，涉嫌行賄王聖文、台北市都發局及建管處等公務員，王聖文疑似遭檢方搜索住家後自殺。
高鳳仙表示，新北市政府今年因官員在3處開發案中涉犯貪瀆案，正由檢方偵辦，對於發生官員在其住處被搜索後自殺事件，深表遺憾，因此申請自動調查。
高鳳仙說，全案調查方向包括：台北市及新北市有無官員因3處開發案而觸犯貪瀆罪？王聖文是以死明志、畏罪自殺或有其他自殺原因？新北市政府及檢方等相關單位對於自殺案有無適當處理方式？希望調查後能整飭官箴，釐清真相。1060223
(中央社)
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