詐騙車手搭小黃取款 運將眼尖報警逮人

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一名17歲少年為賺取傭金任詐騙集團車手，從桃園市坐高鐵到台南市，再轉搭計程車到指定地點取款；計程車司機感覺有異報警，警員趕到後人贓俱獲。

台南市政府警察局麻豆分局今天表示，麻豆區1婦人接到詐騙電話，對方冒充台北市政府警察局警員，謊稱婦人投資的公司疑有洗錢之嫌，奉檢察官指示，要求提領現金監管。

警方說，婦人信以為真，到銀行領出新台幣80萬元，與對方相約於20日中午在麻豆國民中學旁便利商店交款。

警方表示，擔任車手的少年20日當天自桃園中壢區搭高鐵南下，從高鐵台南站搭計程車到麻豆取款。載運的計程車司機發覺有異，主動向警方報案。警員前往查緝時，發現少年已取款欲搭車離去，警方上前逮捕。

警方說，警員當場查扣現金80萬元及作案聯絡的行動電話，訊後將少年依涉嫌詐欺罪遭台灣台南地方法院裁定「收容」。

警方表示，這起詐騙案是由計程車提供情資而破獲，為全國首例，今天在警察局務會議時公開表揚計程車司機，並頒發檢舉破案獎金1萬元，期望鼓勵全民共同「打詐」。1060223

(中央社)