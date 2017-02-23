陸醫療糾紛暴力頻傳 法院重判施暴者
中國大陸醫病關係緊張，經常傳出病患或家屬對醫護人員及其家屬暴力相向。中國大陸最高人民法院今天公布案例，並強調對類似行為都依法從嚴懲處，以維護正常醫療秩序。
中國大陸最高人民法院今天舉行記者會，公布5個病患對醫護人員及醫護人員家屬行兇致死、成傷而被重判的案例。
在5起案例中，廣東民眾盧德坤由於對治療效果不滿，在2011年8月16日持菜刀前往廣東東莞長安醫院，砍死為他治療治病的劉姓醫師，且將攔阻他行凶的伊姓醫生砍成重傷。盧嫌被判處死刑，並於今年1月10日執行。
另一名湖南民眾賀正平則因未能全額報銷醫療費，將責任歸咎於最初就診的當地醫院，因此在2016年6月13日找上孔姓院長年僅10歲的兒子，且跟蹤上公車，當場在車上把院長的兒子殺成重傷。事後，賀嫌被判判處死刑緩期2年執行。
此外，山西民眾宋全喜則在醫院急診大廳停放親屬遺體，並私設靈堂祭拜數天，被指嚴重擾亂醫院正常醫療秩序，因此被判處有期徒刑3年6個月。1060223
(中央社)
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