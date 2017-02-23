歌手劉承俊上訴遭駁回 返韓夢成泡影

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因逃避兵役而被南韓法務部下達入境禁令的美籍韓裔歌手劉承俊，向南韓行政法院控訴駐洛杉磯總領事一案今天審理，法院駁回上訴維持初審原判，他數年來的返韓夢化為泡影。

南韓「亞洲經濟」報導，劉承俊方面一直主張，法務部下達的入境禁止令已經超過15年，這是非常不合理的措施。但法院稱，拒發簽證符合「出入境管理法」的相關規定。

據報導，劉承俊2015年向南韓法院控告南韓駐洛杉磯總領事，稱自己作為海外同胞，有資格獲得可以在南韓長期居住的F-4簽證，但總領事卻拒絕給他簽證，要求行政法院責令總領事發簽證。

去年9月30日舉行的初審判決中，法院駁回了劉承俊提出的訴訟，並表示，如果允許劉承俊重回南韓，會從根本上動搖南韓的兵役制度。

劉承俊不服判決，於去年10月17日透過辯護律師向首爾行政法院遞交上訴狀，稱無論付出何種努力都要回到南韓。

2002年1月，一直堅稱會如期服役的的旅美韓僑出身歌手劉承俊，在入伍前突然放棄南韓國籍，加入美國國籍逃過服兵役。南韓法務部隨即禁止劉承俊入境南韓，截至目前，劉承俊已有15年再未踏上南韓土地。1060223

(中央社)