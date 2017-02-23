國軍染毒 林全指示國防部徹底清查
空軍清泉崗基地疑涉毒，行政院長林全今天指示，軍中不允許任何涉毒情況，請國防部進行全面徹底清查，確保國軍軍紀貫徹到底。並要求法務部在3月15日前提出反毒行動綱領。
清泉崗空軍基地20日在營區作業區車道旁拾獲多包疑似毒品粉末及一支吸食器，台中地檢署今天表示，目前在營區發現51包疑似毒品的小包裝，全營官兵驗尿，有20人初驗呈現陽性反應。
行政院上午舉行院會，行政院發言人徐國勇會後轉述，林全在會中表示，從日前發生的W HOTEL毒品案，到清泉崗國軍染毒案件，顯現毒品對社會仍造成嚴重危害，反毒策略必須儘速檢討。
林全指示，法務部於3月15日前，就當前所面對新興問題，提出反毒行動綱領；對於目前各項反毒策略的執行問題，請法務部以歸零思考方式，廣泛徵詢相關學者專家及第一線反毒人員的意見，做全面檢討。另外，也請法務部研議洗錢防制條例的「擴大沒收」規定，是否也應適用於毒品防制，以阻斷毒販的金流，有效遏止大量毒品的流竄。
在國軍涉毒方面，林全表示，國軍是國家安全和社會安定的重要支柱，軍隊的紀律應嚴格貫徹，軍中更不允許有任何涉毒情況，請國防部正視清泉崗一案，進行全面徹底清查，確保國軍軍紀貫徹到底。
另外，林全要求各治安機關應再持續強化掃毒，擬訂具體計畫，貫徹執行；衛福部加速對新興毒品的通報機制；教育部加強校園毒品危害防制宣導，於1個月內督導各級學校辦理完成2小時的全校反毒課程，對於易偽裝成糖果零食的新興毒品，提醒學生不可持有及輕易吃食。1060223
(中央社)
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