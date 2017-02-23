柏林影后金敏喜作品被列未成年不宜觀看
南韓演員金敏喜榮獲柏林國際影展影后獎作品「夜晚海邊獨自一人」，被南韓劃分為「不適宜未成年人觀看」的「19禁級」影片，似乎是因描述著「婚外情的不倫關係」所致。
南韓「亞洲經濟」報導，導演洪尚秀從出道作「豬墮井的那天」到最近作品「你自己與你所有」無一倖免，全部被劃分為「少兒不宜」。
「夜晚海邊獨自一人」講述著一位漂亮的女演員來到一個海邊的小鎮，在這裡，她邂逅了一個已婚男子，兩人的關係朝著不可逆轉方向發展下去的故事。
電影「夜晚海邊獨自一人」女主角金敏喜憑藉此片獲得柏林國際影展影后榮銜，但她與導演洪尚秀的婚外戀卻引發南韓觀眾的口誅筆伐，被冠上「小三」的名號。
韓國影像分級委員會稱，此片存在大量吸菸和男女一起喝酒的鏡頭，不少台詞含有性暗示，劇情本身描寫的「婚外情」內容也容易誤導未成年人。
電影「夜晚海邊獨自一人」將於3月23日在南韓上映。1060223
註：南韓「亞洲經濟」連結http://www.ajunews.com/view/20170222184031233
(中央社)
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