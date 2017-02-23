去年尼加拉瓜平均月經濟成長4.4%

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尼加拉瓜中央銀行表示，去年在農漁業、餐旅和公共行政等帶動下，尼國月平均經濟活動成長指數達到4.4%。

根據央行統計，尼加拉瓜去年農漁業成長了13.6%，旅館和餐廳業成長了6.1%，公共行政和國防成長了7.7%、水產養殖成長7%以及建築業成長3.4%。

央行指出，去年僅12月一個月與2015年同月相比，經濟成長就高達4.9%，充分反映年中上述各行業的榮景。 1060223

(中央社)