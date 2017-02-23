IMF：巴拿馬將成為拉美平均所得最高國

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根據國際貨幣基金（IMF）一份新發表的報告，巴拿馬將於2018年取代智利，成為拉丁美洲國民平均生產毛額（所得）最高的國家。

IMF報告指出，這意味著智利將讓出蟬聯16年拉丁美洲最富有國家的寶座。

根據IMF提供的各項數據，兩年內，巴拿馬國民的年均購買力（PPP）將達到拉丁美洲最高的2萬5712美元，智利將以2萬5710美元，兩美元的微幅差距落後。

但到了2021年，據IMF估計，兩國國民所得的差距將擴大到1681美元。

IMF報告分析，智利之所以讓出這項寶座，是因為2010年到2015年間的經濟成長落於巴拿馬之後，上述5年期間，智利的平均年成長率是4.2%，而巴拿馬卻高達7.5%。1060223

(中央社)