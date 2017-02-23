是否解禁宰運家禽 立委：應再觀察疫情

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民進黨立委吳焜裕今天表示，禁止宰運家禽，是為了要杜絕禽流感傳播途徑，建議政府相關單位應該再觀察疫情是否真的趨緩，再決定是否解禁，以免造成疫情重新傳播。

針對禁運禁宰措施是否延長，防疫措施還有何新作法，農委會擬今天再開專家會議討論後決定。

民進黨立委吳焜裕、邱泰源、莊瑞雄、蔡易餘等人上午召開「健全防疫應變體系，強化禽流感防治」記者會。

吳焜裕表示，禁運禁宰是為了要杜絕禽流感的傳播途徑，但仍應該再觀察疫情是否真的趨緩，不宜立即解禁，除了杜絕境外移入外，也要用科學的方式找出病因。

蔡易餘說，針對禽流感疫情爆發，政府總以「撲殺、撲殺、再撲殺」作為主要管制措施，過去所編列的防疫經費，都變成撲殺的補助款。

他說，雖然補助農民很重要，但農委會更應鼓勵農民建置先進的養殖場，有獨立水源，才能讓感染禽流感比例大幅下降。

邱泰源說，政府應投入更多的防疫物力跟財力，流感疫苗的注射也要全面補強，各醫療院所也應重新檢視防疫動線，增強感染控制的能量。1060223

(中央社)