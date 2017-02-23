是否解禁宰運家禽 立委：應再觀察疫情
民進黨立委吳焜裕今天表示，禁止宰運家禽，是為了要杜絕禽流感傳播途徑，建議政府相關單位應該再觀察疫情是否真的趨緩，再決定是否解禁，以免造成疫情重新傳播。
針對禁運禁宰措施是否延長，防疫措施還有何新作法，農委會擬今天再開專家會議討論後決定。
民進黨立委吳焜裕、邱泰源、莊瑞雄、蔡易餘等人上午召開「健全防疫應變體系，強化禽流感防治」記者會。
吳焜裕表示，禁運禁宰是為了要杜絕禽流感的傳播途徑，但仍應該再觀察疫情是否真的趨緩，不宜立即解禁，除了杜絕境外移入外，也要用科學的方式找出病因。
蔡易餘說，針對禽流感疫情爆發，政府總以「撲殺、撲殺、再撲殺」作為主要管制措施，過去所編列的防疫經費，都變成撲殺的補助款。
他說，雖然補助農民很重要，但農委會更應鼓勵農民建置先進的養殖場，有獨立水源，才能讓感染禽流感比例大幅下降。
邱泰源說，政府應投入更多的防疫物力跟財力，流感疫苗的注射也要全面補強，各醫療院所也應重新檢視防疫動線，增強感染控制的能量。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。