67歲車手向76歲被害人騙30萬 被逮辯稱也是受害者

高市楠梓區一名76歲盧姓老婦遭詐騙集團以「假檢警監管帳戶」為由騙走30萬元，盧婦報警後，警方預測詐騙集團將再次致電盧婦詐財，於是要求盧婦配合逮人，果真詐騙集團再次相約2月20日付款30萬元，並請67歲羅姓婦人前往盧婦家取款，羅婦當場被員警逮獲，但她供稱自己也是受害者，不知被人利用，警方正全力追查詐騙集團中。

(中時)