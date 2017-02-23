美語老師車禍失業 中市愛鄰守護隊送暖
台中市南區區長鍾正光、西川里長葉家宏及西川里愛鄰守護隊志工，訪視車禍失業的林姓美語老師，除給予關懷外並致贈急難救助金及西川愛鄰守護救助金，讓車禍受傷未癒經濟陷入困境，飽受心理疾病折磨的林老師解決燃眉之急，也感受市府和社會資源挹注的溫暖。
市議員邱素貞表示，警力有限、民力無窮，愛鄰守護隊除發揮守望相助精神外，經由志工訪視、交談，增加人際關係互動，建立彼此互信，可以直接發現問題，解決問題，適時提供社會底層最需要協助者，最直接與有效資源，對於促進社區祥和，建立友善城市，具有積極意義。
南區公所獲悉未婚獨居的林姓美語老師，一年多前發生車禍，手臂習慣性脫臼失業在家，存款用罄無法繳納房貸，她在病情及失業雙重打擊下，壓力沉重，馬上啟動愛鄰守護隊功能，當居民的守護者。
當地里長葉家宏獲通報後，偕同西川里愛鄰守護隊執行總幹事前往關心，除了請西川里愛鄰志工持續提供關心，透過南區區公所申請急難救助，及協助轉介申請食物銀行，並轉發西川里愛鄰守護基金救助款協助。
鍾正光特別致贈急難救助金，也徵詢林老師意願，將提供到府醫療及就業方面的協助；葉家宏也以西川愛鄰守護救助金紓困，並請她到里內關懷據點走動紓解心理壓力，邀請將來健康恢復可幫助長輩教授美語，彼此照顧互相鼓勵。
(中時)
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