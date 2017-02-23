白冰冰抓姦老公光溜溜 囂張小三竟這樣反嗆
白冰冰近日推出新書《可以哭，別認輸》，她日前上中視《改變的起點》接受專訪，首度透露昔日跟日本漫畫家老公的婚姻創傷，吐露當時丈夫被她在飯店抓姦在床，她看著先生光溜溜躺在床上內心複雜，沒想到一旁小三仍不知羞恥，還反嗆：「呦~怎麼追到這裡來了啊…妳老公不是要跟你離婚了…」，至今仍是白冰冰心中難以抹滅創傷。
白冰冰回憶當年在日本的婚姻，她為抓姦闖進飯店，進門後看到老公一絲不掛躺在床上，小三則毫不愧疚，翹腳抽菸嗆她：「妳老公不是要跟你離婚了」，令人傻眼的是老公最後還大聲飆罵白冰冰：「你！回去！ 幹嘛來這裡！」使白冰冰當時一人挺肚在異國雪地裡痛哭。
直到現在，命理師還曾告誡白冰冰要小心爛桃花，但白冰冰表示對於婚姻感情是再也不會產生幻想，而談及女兒白曉燕遭撕票的終身之痛，白冰冰說更慘忍的是旁人的謠言攻擊，還有人稱她跟綁架曉燕歹徒是因生意合作破局，才導致殘忍報復。
白冰冰現場板起嚴肅臉孔，對此澄清：「我真的是鄭重的告訴大家！我不認識歹徒，完全沒有任何生意或關係連結！我的孩子無辜碰到歹徒，他害了我們全家支離破碎…」、「那段時間能活過來不容易，別再將我往死裡逼了。」
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2/24(五) 23:00 (首)
2/25(六) 09:00 (重)
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(中時電子報)
關鍵字：白冰冰
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