林美珠：近期加強10多項高工時行業專案勞檢

我要評比

國道事故遊覽車司機是否過勞引發外界關注，勞動部長林美珠表示，已規劃十幾項高工時行業，工時長易引起勞工疲勞行業將加強勞檢，例如客運業、醫療保險、物流業、幼教等；現階段則針對遊覽車事件對旅行社和遊覽車加強查緝。

至於遊覽車司機駕駛工時合法未必合理，特殊行業的工時規定，待命期間，特別行業工時是否要做檢討？林美珠表示，現行法令規定一天工作不得超過12小時，一個月不能超過46小時，任何行業都不能違反。工時管理問題，包括中間是否給予適當休息，各行業有需求，勞動願意配合檢討，做好勞動條件繼續努力。

針對遊覽車休息是否列入工時，林美珠說，這是要個案認定，工作時間12小時，勤務期間比較長，中間有休息時間，希望未來遊覽車業者與駕駛有勞動條件談定，對休息和駕駛時間，做合理調配，工時管理。

(工商)