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節能減碳 北基桃竹共推3U生活圈

中時
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北基桃竹共推3U生活圈
台北市府結合基隆市、桃園市、新竹市及民間廠商，共同推動3U生活圈（YouBike、U-Motor及U-Car）。23日由新竹市秘書長陳章賢（左起）、基隆市副市長林永發、台北市副市長林欽榮與桃園市秘書長李憲明共同宣布這個計畫。（鄭任南攝）
電動車友善城市 北市推3U計畫
台北市副市長林欽榮（右二）帶領廠商與城市代表，一同體驗啟用的租借電動機車。（鄭任南攝）

台北市府以「共享、綠能、e化」為政策目標，積極推動節能減碳電動車友善城市，結合基隆市、桃園市、新竹市推出智慧交通運具3U（YouBike、U-Motor及U-Car）計畫。

新竹市秘書長陳章賢、基隆市副市長林永發、台北市副市長林欽榮與桃園市秘書長李憲明23日共同宣布北基桃竹3U生活圈計畫。

(中時)

關鍵字：3U生活圈節能減碳YouBikeU-MotorU-Car
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