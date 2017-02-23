網紅「舒淇」詐騙近百萬 警上門還在玩直播
32歲黃姓女子直播軟體「17」上擁有超過5000名粉絲，在網路購物中詐騙，儘管被抓多次仍不斷變更「暱稱」，利用竄改的匯款紀錄欺騙賣家，至少20名賣家受騙上當，損失金額近百萬元，警方前往逮人，她還在屋內直播大聲喊冤，隨後向警方供稱「我失憶了！」警訊後依詐欺罪移送法辦，檢察官裁定限制住居。
警方調查，黃嫌有多項詐欺前科，化名「藍歆」、「lanshing」、「舒淇」、「舒淇狐狸」等，從去年底開始在網路中詐騙，利用竄改的匯款紀錄欺騙賣家，收到貨品後斷絕聯繫，變更其他暱稱繼續行騙，詐騙物品琳瑯滿目，包含TR相機、iPhone手機及高檔名牌包。
黃嫌除了欺騙賣家外，也在網路中當起買家，販售仿冒的名牌包，日前更在北市偷竊女用內衣。海山警分局22日持拘票前往逮人，黃嫌當時還在直播大聲喊冤說「一堆人說我被抓了，什麼意思，我還在這。」
警方在屋內查扣iPhone7行動電話3支、金項鍊2條及佛牌等贓物，黃嫌否認詐欺，她辯稱，「我失憶了！生病有就醫紀錄。」警方初估至少20名賣家受騙上當、遍及全台，詐騙金額近百萬元。警方訊後今（23日）上午訊後依詐欺罪移送法辦，檢察官裁定限制住居。
海山警分局長黃勢清呼籲，網路購物慎選可靠商家，遇有不正確入帳情形，可迅速撥打165，警方將協助聯繫銀行進一步釐清入帳來源，避免成為詐欺人頭戶。
(中時)
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