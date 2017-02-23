匈牙利政府建議布達佩斯 退出爭辦2024奧運

匈牙利政府22日決定，建議布達佩斯市政府和匈牙利奧會退出申辦2024年奧運會和殘奧會。布達佩斯最快23日就會正式宣布「退出申奧」，讓2024的奧運主辦權提前進入巴黎對洛杉磯的一對一競爭。

據匈通社報導，政府當天通過的決議認為，奧運會對布達佩斯和匈牙利而言是民族大事，在遞交申辦報告時國家領導人和黨派之間達成了一致。但業已形成的團結在過去幾個月已經崩潰，布達佩斯申辦奧運會已經沒有機會。在這種情況下，布達佩斯和匈牙利奧會退出申奧是唯一負責任的決定。

今年1月，名不見經傳的社會團體「動力運動」發起反對布達佩斯申辦2024年奧運會的簽名活動，這一簽名活動得到一些反對黨的大力支持。

2月17日，「動力運動」向首都選舉辦公室遞交徵集來的26.6萬個簽名，要求就布達佩斯申辦2024年奧運會一事舉行全民公決。所徵集的簽名數量遠遠超出在布達佩斯舉辦全民公決所需的13.8萬個簽名。同一天，布達佩斯市長陶爾洛什對媒體表示，如果已經有足夠多的布達佩斯市民簽名要求舉行全民公決，他會認真思考是否要撤回舉辦奧運會的申請。

2024年夏季奧運會的主辦權，即將於今年9月投票揭曉。在2004年雅典、2016年里約奧運破產慘劇之後，世界各國對於主辦大型國際賽事的熱情也急遽冷卻，而奧運節節膨脹、甚至失控的主辦成本，也讓有意申辦的各國紛紛打退堂鼓。

以即將在2017年9月決定主辦城市的2024夏季奧運會為例，原本入圍決選的主辦城市，包括巴黎（法國）、洛杉磯（美國）、布達佩斯（匈牙利）、羅馬（義大利）、漢堡（德國）等5座城市；但之後，漢堡市民公投於2015年否決了申奧提案，2016年夏季，甫上任的羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）則憑藉著當選氣勢，以「開銷過大」為由直接退出申請。

布達佩斯市民對申奧的抵制，也讓匈牙利政壇備感尷尬，包括中央政府、總理、國會，到布達佩斯市長、市議會，政界一路以來都大力支持申辦奧運。假若布達佩斯申奧成功，這不僅是匈牙利史上首度主辦奧運，也是冷戰結束後、首個前鐵幕國家主導的奧運會，對於匈牙利人而言，亦有走向世界、展示重生的極大意涵。

(旺報)