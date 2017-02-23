刺激消費 韓擬鼓勵周五提早下班
韓聯社報導，南韓代總統黃教安23日上午在中央政府首爾辦公樓主持有關部門長官會議，敲定擴大內需方案。提出包括周五提前下班等方案以刺激消費。
鑒於南韓和美日等國相比有到點不下班的慣例，嚴重抑制消費，南韓政府擬效仿日本正在推行的「超值星期五」制度，鼓勵企事業單位每月指定一個周五為「與家人共度日」，讓上班族周一到周四多工作30分，周五提前下班2小時，通過與家人購物、就餐來擴大消費。
此外，KTX、SRT等高鐵乘客提早購票最多可享受50%的票價優惠。方案還包括向因外國貿易保護主義而遭受損失的企業提供10億韓元（約合新台幣3000萬元）的穩定經營資金等融資扶持政策。
企畫財政部次官補（財政部長助理）李燦雨表示，方案重在改善消費者信心，一方面讓消費能力突出的中產階級、高收入群體擴大消費，另一方面讓低收入群體增加家庭收入，減輕生活費負擔，提高消費能力。
(旺報)
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