陸官媒社評：陸委會編造瞎話 怎麼打交道？

大陸國台辦發言人安峰山。（資料照/記者陳君碩攝）

中共中央機關報《人民日報》旗下《環球時報》23日發表社評，抨擊蔡政府經常說的「中華民國是主權獨立國家」只是一句機械式、帶有情緒的口號，根本不清楚自己在說什麼；評論還指出，兩岸本已形成交往規則，但民進黨上台後又亂了，並批評陸委會睜著眼睛編國際法和國際政治的瞎話，「讓大陸怎麼和它打交道？」

國台辦22日召開例行記者會，席間多次提到「台灣從來不是一個國家」等談話，陸委會當天晚上以新聞稿回應「中華民國是主權國家無庸置疑，在國際法及國際政治上具有客觀事實，中國大陸必須務實面對」。

《環球時報》社評對此稱，陸委會這次有點趾高氣昂，不僅宣稱是「主權國家」，還說「在國際法和國際政治上具有客觀事實」，該文稱，在寫下這句話時，預估都不知道自己在說什麼，且搬出國際政治這個舞台，「真是不怕閃了自己的舌頭」。

社評指出，聯合國等國際組織可謂是國際法最典型的化身，聯合國裡有「台灣」或「中華民國」嗎？其他由主權國家構成的國際組織，哪一個台灣可以以「中華民國」的名義作為它的成員呢？並稱全世界體現國際法的莊嚴場合根本就不存在「台灣」或「中華民國」的桌牌。

該社評說，一個中國才是國際法和國際政治共同尊重的事實；歷史和法理為這一事實寫下宣言，中國大陸今天的強大力量給這一宣言加蓋了世界公認的戳；並稱台灣還是別總掰扯「主權」的事，這對它來說是個死胡同。

社評說，台灣政府需要面對現實，那就是它在兩岸同屬一中的框架下謀發展，就海闊天空；若非要爭所謂「主權國家」的名分，就會最終把自己送入險境甚至絕境，民進黨的長期執政決不可能與不承認一中成為兩條平行線。且在一中的問題上，不久前華盛頓方向出了點風波，很快就平復了，台灣方面或者加入這一邏輯，或者在這個世界上被邊緣化，民進黨絕對做不到給台灣創造出第三個選項。

(旺報)