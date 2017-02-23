麗江等7地旅遊市場 大陸展開重點整治

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大陸旅遊環境不佳屢受批評。大陸國家旅遊局23日宣布，從即日起至5月底，將聯合公安部、國家工商總局在全國展開旅遊市場秩序綜合整治春季行動，對雲南麗江等7個重點地區的重點問題進行重點督查，嚴厲打擊擾亂旅遊市場秩序的頑疾，查罰一批違法違規企業。

整治行動期間，各省將根據旅遊投訴情況確定5個重點區域，對重點區域旅遊市場秩序等情況進行檢查，查罰一批違法違規企業，發布不誠信經營黑榜和誠信旅遊企業紅榜，公布違法違規典型案例，引導旅遊者文明出行、理性消費。

同時，近期，國家旅遊局將對雲南麗江、西雙版納、江西婺源、湖南鳳凰、陝西臨潼、四川九寨—黃龍、重慶渝中等7個重點地區進行重點督查。

(旺報)