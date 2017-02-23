台裔童命喪槍擊案 美收養家庭難忘笑顏
8歲台裔男童黃喬敏（Jonah Min Hwang，音譯）20日傍晚在美國加州波莫納（Pomona）槍擊案中喪生。收養他的美國家庭憶起初見面情景，難忘男童笑顏。
「洛杉磯時報」網站報導，收養家庭聲明說，他們從台灣的孤兒院領養他，將近3年前歡迎黃喬敏成為家庭一分子，「他的笑容充滿感染力」。
他的親戚成立募款網頁，協助籌措男童葬禮費用。這名親戚回憶與男童初見面情景，表示雖然他不會說英文，但他的活潑個性令人難忘。
案發當時，男童正與家人拜訪朋友，不幸遭歹徒屋外開槍波及。1060223
(中央社)
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