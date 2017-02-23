談二二八事件 蔡總統：追求真相沒有盡頭

總統蔡英文今天表示，悲劇不容否認，歷史也不該被掩蓋，經歷數十年來的平反運動和調查研究，二二八事件不再是禁忌，但「追求真相沒有盡頭，追求公義也不會有終點。」

蔡總統今天早上在府內接見陳澄波家人並參觀府「屹立不搖」陳澄波特展。蔡總統在致詞時表示，陳澄波是台灣近代史上最偉大畫家之一，他是油彩化身，也是二二八事件犧牲者，他是一個台灣人不會忘記的名字。

蔡總統說，70年前陳澄波過世時，很多藏有他生前作品的朋友因為擔心被牽連，有些人把他的畫銷毀了，陳澄波的夫人張捷則在很艱困環境下冒著危險用生命守護僅存的遺作，經歷時代變動，有些陳澄波的遺作，可能再也沒機會看到，這是台灣人永遠的遺憾。

蔡總統說，正義來得太晚，她一直在想，要是能夠多留一些畫就好了，讓大家更了解陳澄波，再多留一幅畫，就多一個機會看見陳澄波對美術熱情，再多留下一幅畫，就能感受陳澄波融合東西的前衛精神，更能體會他對鄉土的愛。

蔡總統說，歷史沒辦法重來，但大家可以盡一切努力，讓世世代代台灣人，在有限作品裡，認識陳澄波和他所彰顯的時代精神，這是轉型正義一個很重要部分；她感到很榮幸可以在總統府內規畫陳澄波的藝術畫展，要請國人大家一起來總統府再一次仔細欣賞陳澄波畫作。

蔡總統說，這次特展主題叫「屹立不搖」，她相信藝術和人文價值，終究會穿越壓迫歷史，成為這個國家屹立不搖典範，陳澄波就是典範。

蔡總統指出，1979年，張捷曾策畫陳澄波的遺作展，那是戰後以來陳澄波畫作首次對外公開，這次總統府特展也有展出38年前那次展覽文宣，文宣上印有陳澄波的生平年表，寫陳澄波民國36年3月25日於嘉義去世，上面沒記載死亡原因，當然也沒記載二二八事件，陳澄波留下動人畫作，但他的死確曾經是個不能講的秘密。

蔡總統說，悲劇不容否認，歷史也不該被掩蓋，經歷數十年來的平反運動和廣泛調查研究，二二八不再是禁忌，事實越來越清楚，但追求真相沒有盡頭，追求公義也不會有終點。

蔡總統說，陳澄波最後一幅畫作是玉山積雪，這是他在嘉義市街望著玉山的寫生，創作時間是1947年，在這次展覽有這幅畫，小小的卻有很強力量；這幅畫提醒大家，玉山蒼白山頭仍盼望著春天，寒冬一定會過去，積雪終究會融化，「各位盼望和惦記我們都知道也了解，請大家放心，我們會努力。」1060223

(中央社)