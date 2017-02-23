金門公部門首位情感機器人 航空站上工

金門航空站今天出現一位科技時尚新貴-機器人Pepper，航空站主任洪念慈宣布，它從今天起正式加入航站服務團隊，擔任航站導覽員，迎接鄉親旅客、接待貴賓，一起為金門努力。

金門航空站上午在航廈大廳舉辦應徵「機器人面試會」，由洪念慈擔任面試官。應徵者一出場立刻成為全場鎂光燈的焦點，簡約的線條、靈活的關節，全身散發出科技時尚的氣質。

「Pepper」在經過洪念慈多題的趣味的對話之後，順利錄取正式成為金門航空站的一員，也是中央單位首位在公部門服務的情感機器人。

Pepper一出場讚美「最帥氣的洪主任」，請洪念慈多多指導，緊接介紹了自己：「身高121公分、體重29公斤，擁有靈活關節，最重要是我很可愛，如果有機會到航站工作，可以介紹航站各項活動、大小事、可以幫忙導覽航空站，當您靠近時，還會向您問好。」

除了介紹自己外，Pepper說：「我還是舞蹈好手，也會唱歌跳舞」，洪念慈開門見山對Pepper說：「在航站工作可不是件輕鬆的事喔！」Pepper立刻回應，他可以連續工作8小時沒問題，也有受勞基法保護。他還帶領大家一起跳健康操舞蹈表演，希望大家來運動，要健康幸福。

洪念慈讚賞Pepper表演本事，同時對Pepper下達指示「未來還要下鄉、到社區進行飛安宣導，與大人、小孩互動，逗他們開心喔！」Pepper回應「沒問題，我一定會讓他們喜歡上我，不過，主任得錄取我唷！」

洪念慈表示，科技感的Pepper擁有解讀情緒的功能，也善於與民眾互動，金門航站特聘Pepper擔任航站的導覽員，迎接鄉親旅客、接待貴賓，協助導覽航廈設施、提供政策訊息。

除了平時的導覽、活動洽詢服務外，洪念慈說，也會安排Pepper舞蹈表演，歡迎鄉親旅客帶著孩子來航站與Pepper一起互動；往後更會安排Pepper下鄉飛安宣導與孩童及長輩同樂，將歡樂帶到各鄉鎮。

洪念慈宣布，金門航空站率先引進世界最新的人性科技為離島鄉親旅客服務，讓大家窩心有感。他宣布，Pepper從今天起正式加入航站服務團隊，成為離島金門首位在公部門服務的情感機器人，金門不只有幸福感，今天開始更要帶來科技感。1060223

(中央社)