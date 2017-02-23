立法院新會期召委 綠11席藍5席
立法院各常設委員會今天經推舉或選舉召集委員，民主進步黨立法院黨團共拿下11席、中國國民黨團則拿下5席，被視為年金改革戰場的司法及法制委員會民進黨2席全拿。
民進黨團規劃立法院長、副院長與黨團幹部進駐司法委員會，國民黨團也規劃黨團幹部進駐，司委會召委選舉受關注。經投票，民進黨籍立法委員段宜康、蔡易餘及國民黨籍立委林為洲各得5票，林為洲率先抽籤失利，由段宜康、蔡易餘當選。
內政、外交及國防及財政委員會經推舉產生2席召委。內政委員會部分，推舉民進黨籍立委姚文智與國民黨籍立委曾銘宗。
經濟委員會召委選舉，由國民黨籍立委陳超明、民進黨籍立委邱議瑩與高志鵬角逐，高志鵬獲6票、邱議瑩5票，陳超明4票，高志鵬與邱議瑩當選。
社會福利及衛生環境委員會在親民黨籍立委周陳秀霞未出席投票情況下，9席民進黨籍立委與5席國民黨籍立委投票選出民進黨籍立委陳瑩、國民黨籍立委李彥秀為召委。
教育及文化委員會經20分鐘左右投票，由民進黨籍立委許智傑拿下5票當選，民進黨籍立委張廖萬堅與國民黨籍立委柯志恩同為4票須抽籤；抽籤結果，率先抽籤的張廖萬堅沒抽中，柯志恩搶下召委。
交通委員會方面，國民黨籍立委陳雪生、民進黨籍立委鄭寶清與陳歐珀角逐，鄭寶清獲6票、陳歐珀5票與陳雪生4票，由鄭寶清與陳歐珀當選。
各常設委員會召委名單：
內政：姚文智（民）、曾銘宗（國）
外交及國防：王定宇（民）、江啟臣（國）
經濟：邱議瑩（民）、高志鵬（民）
財政：王榮璋（民）、羅明才（國）
教育及文化：許智傑（民）、柯志恩（國）
司法及法制：段宜康（民）、蔡易餘（民）
社會福利及衛生環境：陳瑩（民）、李彥秀（國）
交通：陳歐珀（民）、鄭寶清（民）。1060223
(中央社)
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