賀陳旦：靠行車一年內正式予法律定位
針對遊覽車靠行問題，交長賀陳旦今天表示，這是結構性問題，不太容易眼前有完全改善，靠行車沒有法律正式定位，今後檢討法令給它正式定位，擬定紀律，預計一年內完成。目前遊覽車評鑑中，公司改善沒到位面臨停止營業執照，如果該公司有個別靠行車，會商量輔導轉到其他公司營業。
至於老舊車輛召回如何檢查，賀陳旦表示，與國道事故同樣車型的166輛車十年以上老舊車輛，2/27日前要召回查核，對行車安全事項進行檢查，要是發現統性的問題更需要深入檢查，會在做重點性查核。
賀陳旦說，98年後所做的車體安全法規，現在10年內的車應該在車體安全沒有太大問題，他話鋒一轉說，這次車禍不只是法令上的車體結構問題，應該是行為問題，即使是歐洲車廠強調的翻滾測試，都沒有達到此次這般劇烈的撞擊。
賀陳旦表示，為讓消費者對國內旅遊安全有信心，會幫助遊覽車司機休息，去年年底開始在高速公路駕駛休息區，有四處休息站新增遊覽車司機休息區，包括湖口、西螺、新營、泰安等四站。
對一日遊產品超過300公里或山區200公里作為旅程管控，其他有一些彈性，若通過高速公路較多的，可做彈性審查，希望228連續假期中，消費者對國旅能有信心，業者也能共同努力。
(工商)
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