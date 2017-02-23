日皇太子德仁一家照 愛子暴瘦樣再受矚
日本皇太子德仁今過57歲生日，在去年明仁天皇公開透露退位意願後，皇太子德仁對此首次正式發表了感想，做為第一皇位繼承人，他表示自己已做好準備，將盡力履行公務，另外，今天日本宮內廳發布德仁全家福照，愛子公主也再度引起了關注，越來越消瘦的身型實在是與過去大相逕庭。
日前愛子公主就被日本週刊拍到上學途中的畫面，照片中的愛子公主宛如紙片人般蒼白消瘦，過去的嬰兒肥已不復見，取而帶之的是尖臉與鉛筆腿，週刊目測163公分的她體重可能剩不到40公斤，暴瘦的狀況讓外界懷疑是否得了厭食症，相當擔心愛子公主的健康狀況。
而今日曝光的德仁全家福照，身穿白上衣與藍裙子的愛子，身形比起往昔又更加消瘦，皇太子德仁今天在談到家人時表示，愛子生病了一段時間，不過現在已像往常一樣在學校學習，之後也會好好了解皇室的事務。
(中時電子報)
文章來源：朝日新聞
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