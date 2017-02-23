張花冠鬥嘴怨行政效率低 蔡英文：妳很愛講話

民進黨22日中常會上，嘉義縣長張花冠抱怨經濟建設計畫行政效率太低，黨主席蔡英文回應「好啦，妳每次都很愛講」，張花冠聽了不滿回嘴，「我要不能講，我就不要來參加啊，來參加我就是要講話。」(影片來源/中天新聞)

民進黨中常會22日，嘉義縣長張花冠(左)抱怨經濟建設計畫行政效率太低，黨主席蔡英文(右)表示「好啦，妳每次都很愛講」，張花冠聽了不滿回嘴「我要不能講，我就不要來參加啊！來參加我就是要講話」。(本報資料照片)

民進黨中常會22日由國發會主委陳添枝報告「106~109年國家發展計畫」，嘉義縣長張花冠趁機抱怨經濟建設計畫行政效率太低，總統兼黨主席蔡英文表示「好啦，妳每次都很愛講」，張花冠聽了不滿回嘴「我要不能講，我就不要來參加啊！來參加我就是要講話」。

但張花冠事後接受媒體訪問，一改在中常會上的嗆辣，表示「我這個人是急性子直話直說，我都聽總統的，我都笑笑的，我都很乖，她沒有說不讓我講，她說等一下，妳先不要插嘴。」

不過中常會後半場，檢討基層農會選舉，就真的炮聲隆隆，新系台南市議員林宜瑾告御狀，怒打黨高層在農會選舉前放話，指高雄市長陳菊、台南市長賴清德不夠積極經營農會系統，痛批這樣的放話行為太惡劣，要蔡英文好好管管。

蔡英文忍不住告誡，在野時沒的問題，執政後又跑回來，好不容易拿回政權，務必要團結。

(中時電子報)